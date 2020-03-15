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İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.

15.03.2020 01:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:03
İspanya, koronavirüse karşı 'yarı karantinaya' alındı
İspanya 'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bu akşamdan itibaren yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar getirildi.

Olağanüstü hal kararının, 7 saatten fazla süren Bakanlar Kurulunda onaylanmasının ardından Başbakan Pedro Sanchez, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İspanya, Dünya

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