İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" açıklamasında bulundu.
15.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:20
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanyollar, işe, eczaneye, hastaneye, markete gitmek ya da bankadan para çekmek için sokağa çıkabilir ama örneğin restorana, plaja, pikniğe ya da bir arkadaşına ev ziyaretine gidemez" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Ekonomi
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