İspanya koronavirüsle mücadele kapsamında Fransa ile kara sınırını kapattı
Kovid-19'dan İtalya'dan sonra en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İspanya yayılmayı önlemek Fransa ile kara sınırlarını geçici olarak kapattı.
27.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:53
Kovid-19'dan İtalya 'dan sonra en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İspanya yayılmayı önlemek Fransa ile kara sınırlarını geçici olarak kapattı. Karar üzerine İspanyol polisi Irun kentindeki karayolunda Fransa'dan ülkeye giriş yapmaya çalışan yabancı araçları geri çevirdi.
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Kaynak: AA