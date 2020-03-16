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İspanya Kralı 6. Felipe, tahtı kendisine bırakan babasının emekli maaşını kesti, reddi miras yaptı

İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaşı kesti

16.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:49
İspanya Kralı 6. Felipe, tahtı kendisine bırakan babasının emekli maaşını kesti, reddi miras yaptı
İspanya Kralı 6. Felipe, yaklaşık 6 yıl önce tahtı kendisine bırakan babası emerit Kral Juan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı maaşı keserek, reddi miras yaptı.

Kral 6. Felipe, hakkında "yolsuzluk" iddiaları çıkan 82 yaşındaki babası emekli Kral Juan Carlos ile ekonomik tüm bağlarını kopardı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Kral Juan Carlos, Dünya

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