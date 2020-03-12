İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.
İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.
12.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:19
İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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