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İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.

İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.

12.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:19
İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı.
İspanya La Liga'da maçlar bir sonraki karara kadar askıya alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : La Liga, Spor

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