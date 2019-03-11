11 Mart 2019, 09:37
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İspanya Liginde VAR Odasının Boş Olması Şaşkına Çevirdi

İspanya Liginde oynanan Valladolid-Real Madrid karşılaşmasında atılan gol, VAR kararıyla iptal edildi. VAR odasının kamerasında, hakemlerin yerinde olmaması gündem yarattı.

La Liga'nın 27. haftasında, Real Madrid'in deplasmanda Valladolid'i 4-1 yendiği mücadeleye Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Karşılaşmada Valladolid'in 2 golü VAR yardımıyla iptal edilirken ekrana gelen bir görüntü büyük tartışma çıkardı.

Ev sahibi ekibin iptal edilen ilk golünde, VAR odasındaki hakemlerin yerinde olmadığı görüldü.

"EKRANA YANLIŞ GÖRÜNTÜ VERİLDİ"

VAR odasının boş görüntüsü büyük yankı uyandırırken, İspanyol basınında yer alan haberlerde hata yapılarak yanlış görüntünün ekrana yansıtıldığı belirtildi.

İspanya Liginde VAR Odasının Boş Olması Şaşkına Çevirdi">
La Liga, Real Madrid, Valladolid, Spor


YORUMLAR (4)
KADİR ÖNER: bizdeki odada hakem var da ne oluyor adamlar kameradan bakıp yanlıs kara verıyorlar adfddssddsd :))
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ERKAN: Adamlar 2 dakika sigara içmeye çıkmış, hemen de ispikleyin. 90 dk durulur mu la orda :D
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ADINIZI YAZIN: açık şike büyük takımları kolluyorlar
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COCO: Yorum yok.
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