İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba İncirlik'te

İspanya
'nın Ankara
Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Askeri Ataşe Albay Cesar Gutierrez de la Camara Ara ile İncirlik
Hava Üssü'nde görevli İspanyol Patriot Hava Savunma Birliği'ni ziyaret etti.
İspanya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barba ve beraberindekiler, merkez Sarıçam
ilçesindeki 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli bulunan birliğe ziyarette bulundu. Türkiye
'yi komşu ülke Suriye
'den gelebilecek olası balistik füze saldırılarından korumayı amaçlayan görev programı kapsamında İncirlik Üssü'nde bulunan birlikteki 149 asker ile bir araya gelen Büyükelçi Barba ve beraberindekiler, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:57