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İspanya'nın Balear Adalarında "sarhoş turist"lere yönelik önlemler

İspanya'nın doğusundaki Balear Adalarının özerk hükümeti, son yıllarda giderek artan ve güvenlik sorununa dönüşen "sarhoş turistlere" karşı önlemler getiren bir kararname çıkardı.

17.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:38İspanya'nın Balear Adalarında
'nın doğusundaki Balear Adalarının özerk hükümeti, son yıllarda giderek artan ve güvenlik sorununa dönüşen "sarhoş turistlere" karşı önlemler getiren bir kararname çıkardı.
Balear Adalarının özerk hükümetinin çıkardığı kanun hükmündeki kararnamede, bazı plaj ve açık alanlarda turistlerin alkol alarak sarhoş olmalarını önlemek için tesisten çıkarılma ve 60 bin avroya kadar para cezası içeren yeni kurallar getirildi.
Bölgede özellikle genç turistlerin toplanma alanı olan Palma plajı, Magaluf ve West End de Sant Antoni'de açık alanda alkol tüketimi yasaklanırken, "iki içki alana bir içki bedava", "happy hours" olarak bilinen ucuz içki satışı saatleri ve içki fiyatlarının ucuz olduğu tekne turları gibi promosyonların yasaklanması öngörülüyor.
Yat partilerine yeni lisans ve sınırlama getirilen kararname ile ayrıca içki satışlarında tek fiyat kullanılması zorunlu kılınıyor.
Diğer yandan, bölgede çok yaygın olan ve ölümlere sebebiyet veren otel balkonlarından havuza atlanmasına da yasak getirildi.
Kararnameyle bu şekilde havuza atlayan veya buna göz yuman hemen tesisten çıkarılacak, 6 bin ila 60 bin avro para cezası verilebilecek.
Otel balkonlarından havuza atlama son dönemlerde yılda 3 ila 8 gencin ölümü ve ciddi yaralanmalarına neden oluyor.
İbiza, Mayorka, Palma gibi dünyaca ünlü turistik kentleri olan Balear Adaları, yılda 13 milyondan fazla yabancı turisti konuk ediyor.

West End, İspanya, Güncel

Kaynak: AA

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