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İspanya'nın fuar alanında kurduğu en büyük sahra hastanesi birinci ayını doldurdu

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalan sağlık hizmetlerine destek amacıyla kurulan ve ülkenin en büyük hastanesi konumuna gelen Madrid'deki fuar alanında (Ifema) bulunan sahra hastanesi, birinci ayını doldurdu.

22.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:10
İspanya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalan sağlık hizmetlerine destek amacıyla kurulan ve ülkenin en büyük hastanesi konumuna gelen Madrid 'deki fuar alanında (Ifema) bulunan sahra hastanesi, birinci ayını doldurdu.
Evsizler başta olmak üzere Madrid genelindeki Kovid-19 hastaları için hazırlanan ve toplamda 1700 yoğun bakım yatağının olduğu İfema'daki hastanede halen 428 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Sahra hastanesinin direktörlüğünü yürüten doktor Antonio Zapatero, basına yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta hizmete giren hastanelerinde bu zamana kadar 3 bin 758 kişinin tedavi gördüğünü ve bunlardan 3 bin 316'sının taburcu edildiğini söyledi.
Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero da, Ifema'nın nisan ayı içinde Madrid'deki Kovid-19 hastalarının yüzde 10'unu ağırladığını ifade etti.
İspanya'nın en büyük fuar alanı olan ve normalde yılda 80'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan, 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip Ifema'daki sahra hastanesinde, vardiyalı olarak çalışan bin kadar doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.
Madrid'deki hastanelerden veya otellerden Kovid-19 hastalarının taşındığı İfema'da görevli sağlık personeline ücretsiz yemek ve günlük sağlık malzemesi veriliyor.
Öte yandan Madrid Özerk Yönetim Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İfema'daki sahra hastanesinin yavaş yavaş işlevinin sonlandırılacağını ve mayıs ayı sonuna kadar kalan hastaların hastanelere dağıtılarak kapatılacağını söyledi.
Ayuso, Kovid-19 salgınının Madrid'de ikinci bir dalga oluşturması olasılığına karşı alternatif altyapıları da etkinleştirmeyi planladıklarını ifade etti.
Ifema'nın yaz boyunca bir seri reformdan geçirilmesi öngörülüyor.
İspanya'da Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid'de, son rakamlara göre ölü sayısı 7 bin 500'ü geçerken, toplamda 58 bin vaka bulunuyor. İspanya’nın fuar alanında kurduğu en büyük sahra hastanesi birinci ayını doldurdu

Kaynak: AA

Etiketler: 22 Mart, İspanya, Madrid, Güncel
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