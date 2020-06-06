İspanya'nın tanınmış müzeleri 84 gün sonra kapılarını açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 84 gündür kapalı olan İspanya'nın en ünlü müzeleri kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

06.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:53
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 84 gündür kapalı olan İspanya'nın en ünlü müzeleri kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.
Kovid-19'dan en fazla etkilenen kentlerin başında gelen başkent Madrid'de, Prado, Reina Sofia ve Thyssen müzeleri, kademeli normalleşme kapsamında üçüncü aşamaya geçilmesiyle bu sabahtan itibaren kısıtlı sayıda da olsa ziyaretçi kabul etmeye başladı.
Müzeler, Kovid-19 tedbirleriyle ziyaretçilerine maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirirken, doluluk kapasitelerini düşürüp, ek sağlık güvenliği önlemleri aldı.
Normal kapasitelerinin yüzde 30'u kadar ziyaretçi alacak ve bu hafta sonu ücretsiz olacak müzelerde, elle temas edilen rehber kulaklıklar ve kitapçıklar kaldırıldı.
Sanatseverler, QR kod sistemi aracılığıyla kendi cep telefonlarından kulaklıkla rehber bilgileri alabilecek.
Dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen ve 2019'da 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Prado, Kovid-19'dan dolayı kapalı olduğu dönemi iyi değerlendirerek, sahip olduğu essiz eserlerden 190'ının yerlerini değiştirdi.
Prado ayrıca uzun bir aradan sonra ziyaretçi kabul etmenin heyecanıyla, Diego Velazquez, Francisco de Goya, El Greco, Tiziano, Pedro Pablo Rubens ve Michelangelo de Merisi Caravaggio gibi usta ressamların tanınmış resimlerini "Yeniden buluşma" adıyla özel bir sergide bir araya getirdi.
Prado Müzesi Müdürü Miguel Falomir, basına yaptığı açıklamada, "Tüm müzeyi tekrardan açamayız, o yüzden tüm çalışanlarımız işlerine geri dönemeyecekler. Aşağı yukarı 19. yüzyılı temsil eden eserler açılacak. Bunu, usta sanatçıların parfümlerini koklattırmak olarak da adlandırabiliriz. Prado, kalite yoğunluğu yüksek bir müzedir. Bunu damıttık ve özünü çıkardık." dedi.
Diğer yandan Reina Sofia Müzesi'nde sergilenen, Pablo Picasso'nun İspanya İç Savaşı'nı tasvir ettiği dünyaca ünlü "Guernica" adlı tablosunun olduğu büyük salona ise bir seferde en fazla 30 kişinin alınacağı açıklandı.
İspanya İç Savaşı'ndan (1936-1939) sonra en uzun süre kapalı kaldıkları bir dönemi geride bırakan müzeler, hafta başından itibaren normal sezonlarının yarı fiyatına bilet satışlarına başlayacak. İspanya’nın tanınmış müzeleri 84 gün sonra kapılarını açtı

Kaynak: AA

Etiketler: İspanya, Madrid, Güncel, Haber

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