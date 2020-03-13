İspanya OHAL ilan etti
İspanya'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
13.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:46
İspanya 'da korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan edildiğini açıkladı. İspanyol Başbakan 4 binden fazla korona vakasının görüldüğü İspanya'da önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 10 bini bulabileceği bildirildi.
İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla korona virüs vaka sayısının görüldüğü ülke oldu. İspanya'da 4 binden fazla vaka sayısı kaydedilirken, bugüne kadar 122 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan edildiğini açıkladı. İspanyol Başbakan 4 binden fazla korona vakasının görüldüğü İspanya'da önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 10 bini bulabileceği bildirildi.
İspanya, Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla korona virüs vaka sayısının görüldüğü ülke oldu. İspanya'da 4 binden fazla vaka sayısı kaydedilirken, bugüne kadar 122 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD
Kaynak: İHA
Etiketler : Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Güncel
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