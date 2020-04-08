Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya'da, salgın nedeniyle son 24 saatte 757 kişi hayatını kaybetti. İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını belirterek, önümüzdeki günlerde enfekte oranının da düşüşe geçeceğini kaydetti.

08.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:33

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa 'da en çok etkilenen ülke olan İspanya 'da, son 24 saat içerisinde salgın nedeniyle 757 kişi hayatını kaybetti. Son rakamların açıklanmasının ardından İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" dedi.

4 GÜNDÜR VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYORDU

İspanya, koronavirüs salgınında Avrupa'nın merkezi haline geldi. 14 bin 555 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya, Avrupa'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ülke haline geldi. 146 bin 690 korona vakasının görüldüğü ülkede son 4 gündür vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. Ancak, bugün 6 bin 180 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke, vaka sayısında artış gözlemlendi. Son 24 saat içerisinde elde edilen verile göre, 757 kişi de hayatını kaybetti.

"VİRÜS BULAŞMA ZİRVESİNE ULAŞTI"

İspanya'da koronavirüs vaka sayılarında artışın ardından açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün "bulaşma zirvesine" ulaştığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Illa, korona virüs vaka sayılarına rağmen iyimser bir tablo çizerek, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" ifadelerini kulandı.

İspanya'da koronavirüsten en fazla etkilenen başkent Madrid oldu. Başkentte bugüne kadar 5 bin 586 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanya Sağlık Bakanı’ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: İspanya, Madrid, Avrupa, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911’e yükseldiSon Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değilKoronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdiYoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haber 18:42: AK gençlerden sağlık çalışanlarına destek - Haber 18:42: MUĞLA Polis ve sağlıkçılar için 3D yazıcıdan yüz siperliği yapıyorlar - Haber 18:41: Kovid-19 tedbirleri - Haber 18:40: Süper Ay Çin'de görüntülendi - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin