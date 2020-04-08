İspanya Sağlık Bakanı’ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa 'da en çok etkilenen ülke olan İspanya 'da, son 24 saat içerisinde salgın nedeniyle 757 kişi hayatını kaybetti. Son rakamların açıklanmasının ardından İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" dedi.

4 GÜNDÜR VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYORDU

İspanya, koronavirüs salgınında Avrupa'nın merkezi haline geldi. 14 bin 555 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya, Avrupa'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ülke haline geldi. 146 bin 690 korona vakasının görüldüğü ülkede son 4 gündür vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. Ancak, bugün 6 bin 180 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke, vaka sayısında artış gözlemlendi. Son 24 saat içerisinde elde edilen verile göre, 757 kişi de hayatını kaybetti.

"VİRÜS BULAŞMA ZİRVESİNE ULAŞTI"

İspanya'da koronavirüs vaka sayılarında artışın ardından açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün "bulaşma zirvesine" ulaştığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Illa, korona virüs vaka sayılarına rağmen iyimser bir tablo çizerek, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" ifadelerini kulandı.

İspanya'da koronavirüsten en fazla etkilenen başkent Madrid oldu. Başkentte bugüne kadar 5 bin 586 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA