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- İspanya Sağlık Bakanı: "Virüs bulaşma zirvesine ulaştı"

- İspanya Sağlık Bakanı: "Virüs bulaşma zirvesine ulaştı" İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, son 24 saat içerisinde 757 kişinin korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor.

08.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:13
- İspanya Sağlık Bakanı: "Virüs bulaşma zirvesine ulaştı"
MADRİD - İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, son 24 saat içerisinde 757 kişinin korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" dedi.
İspanya, korona virüs salgınında Avrupa 'nın merkezi haline geldi. 14 bin 555 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya, Avrupa'da en fazla korona virüs vakasının görüldüğü ülke haline geldi. 146 bin 690 korona vakasının görüldüğü ülkede son 4 gündür vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. Ancak, bugün 6 bin 180 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle ülke, vaka sayısında artış gözlemlendi. Son 24 saat içerisinde elde edilen verile göre, 757 kişi de hayatını kaybetti.
İspanya'da korona virüs vaka sayılarında artışın ardından açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün "bulaşma zirvesine" ulaştığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Illa, korona virüs vaka sayılarına rağmen iyimser bir tablo çizerek, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" ifadelerini kulandı.
İspanya'da korona virüsten en fazla etkilenen başkent Madrid oldu. Başkentte bugüne kadar 5 bin 586 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. - İspanya Sağlık Bakanı: ’Virüs bulaşma zirvesine ulaştı’

Kaynak: İHA

Etiketler: İspanya, Avrupa, Madrid, Güncel
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