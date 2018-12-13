İspanya Senato Başkanı'ndan Türkiye'ye ve Büyükelçi Önhon'a Teşekkür

13 Aralık 2018 Perşembe 16:53



13 Aralık 2018 Perşembe 16:53

İspanya Senato Başkanı Pio Garcia Escudero, Katalonya sorununda İspanya'nın bütünlüğünden yana tavrı nedeniyle Türkiye'ye ve 4 yıldır İspanya'da yaptığı çalışmalarından dolayı Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon'a teşekkür etti.Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, buradaki görevinin sona ermesi ve merkeze dönecek olması nedeniyle yaptığı veda görüşmeleri kapsamında Senato Başkanı Escudero'yu ziyaret etti.Escudero, Senato binasında gerçekleşen ikili görüşmede Önhon'a, "Madrid'deki en başarılı büyükelçilerden biri oldunuz." dedi. Escudero, Büyükelçi Önhon'un, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin son 4 yılda daha da gelişmesinde önemli katkılar sağladığını söyledi.Türkiye ve İspanya'nın her alanda önemli iki ortak olduğunu dile getiren Senato Başkanı, Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel önemini iyi bildiklerini ve takdir ettiklerini vurguladı. Escudero, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlere karşı ve İspanya'nın bütünlüğünden yana tavrından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.Escudero ayrıca parlamentolar arası ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduklarını vurgulayarak, belli konularda ortak çalışma grupları kurulabileceğini ifade etti.Büyükelçi Önhon ve Senato Başkanı Escudero, Senato binasının duvarlarında asılı bulunan 3. Murat Han ve Kanuni Sultan Süleyman ile İstanbul'u tasvir eden tabloların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Escudero, Mart 2015'te Meclis Başkanı görevindeyken Türkiye'ye 3 günlük resmi ziyarette bulunmuştu.