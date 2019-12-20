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İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü

İspanya ve Portekiz'de şiddetli yağış sonrası meydana gel sel felaketlerinde 4 kişi hayatını kaybetti.

20.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:38 İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü
ve 'de şiddetli yağış sonrası meydana gel sel felaketlerinde 4 kişi hayatını kaybetti.

İspanya ve Portekizli yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamalarda, yoğun yağış sonrasında meydana gelen kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İspanya'nın kuzeyinde yer alan bölgesinde Temsili Ofisi, Perşembe günü akşam saatlerinde Santiago de Compostela kentinde bir parkın taş duvarının üzerine çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesinde bulunan Aller kasabasında ise polis, bir kayanın kayması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Her iki olayın da son günlerde İber Yarımadası'nı etkileyen şiddetli yağışlardan kaynaklandığı açıklandı.

Portekiz'de de yetkililer, etkili yağış sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de sel sırasında kaybolduğunu ifade etti. Ülkeyi vuran selin ardından 70 kişinin tahliye edildiği belirtildi. İspanya Meteoroloji Servisinin yaptığı açıklamaya göre, hafta sonu ülkede yoğun fırtınaların etkili olması bekleniyor. - MADRİD

Portekiz, Hükümet, Galiçya, İspanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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