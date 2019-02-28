İspanya, Venezuela'ya Olası Bir Askeri Müdahaleye Karşı

İspanya Dışişleri Bakanı
Josep Borrell, ABD
'nin Venezuela
'ya olası bir askeri müdahalesine karşı olduklarını yineledi.
Borrell, Madrid
'de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri müdahale bir çözüm değil çünkü yabancı bir işgal dünyanın hiçbir yerine istikrar ve demokrasi götürmedi. Napolyon
'un İspanya'yı işgalinden felakete dönüşen Irak
savaşına kadar hep böyle oldu." dedi.
İspanya'nın Venezuela krizinde Avrupa Birliği
(AB) içerisinde "liderlik yaptığını" vurgulayan Borrell, "Venezuela'daki gelişmelere bağlı olarak bu ülkeye karşı çok daha sert yaptırımların alınacağı, bu konuya ilişkin AB'de görüşmelerin devam ettiğini" söyledi.
Borrell ayrıca Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından İspanya'ya atanan Antonio Ecarri'nin "büyükelçi" değil, "diplomatik temsilci" olarak tanınabileceğini ifade etti.
Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada da Venezuela'ya bir askeri müdahale olması halinde bunu kınayacaklarını açıklamıştı.
Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanlığı
'ndan üst düzey bir yetkili, Madrid'deki yabancı basın mensuplarına Venezuela krizi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Venezuela, İspanya'nın iç sorunu." açıklamasında bulundu.
İspanya'ya gelen Venezuela vatandaşlarından çok fazla sayıda sığınma başvurusu alındığını belirten yetkili, bu kişileri yasal duruma getirmek için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla "insani amaçlı oturma izni" verilmesi seçeneği üzerinde çalışmalar yapıldığını bildirdi.
AB destekli Venezuela için Uluslararası Diyalog Grubu'nun taraflar arasında arabuluculuk gibi bir misyonunun olmadığının altını çizen yetkili, grubun amacının "uluslararası garanti altında Venezuela'da bir başkanlık seçimi ilanını kolaylaştırmak" olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA