İspanya'ya Denizden Gelen Düzensiz Göçmenlerde Rekor Artış

Kaynak: AA

İspanya'ya bu yıl deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 200 artarak 43 bin 467'ye ulaştı.İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, bu yıl 15 Ekim'e kadar İspanya kıyılarına gelen düzensiz göçmen sayısı 43 bin 467 olarak kaydedildi.Ülkeye geçen yıl deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısının 14 bin 195 olduğu ifade edilen açıklamada, bu yılki sayının rekor olduğu vurgulandı.Açıklamada, deniz yoluyla gelen göçmen sayısında yaklaşık yüzde 200 artış görüldüğü belirtildi.Bundan önceki en yüksek sayı 2006 yılında toplam 39 bin 180 düzensiz göçmen olarak kaydedilmişti.Fas topraklarında bulunan İspanya'ya bağlı Ceuta ve Melilla kentlerine de 15 Ekim 2018'e kadar karadan giren düzensiz göçmen sayısının 5 bin 202 olduğu ve geçen yıla göre yüzde 5 arttığı bildirildi.Öte yandan Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin verilerinde, bu yıl İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 23,5'inin Gineli, yüzde 17,5'inin Malili ve yüzde 16,6'sının Faslı olduğu bilgisi paylaşıldı.İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi hükümeti başkanı Susana Diaz, geçen hafta Madrid'deki yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2018 yılında 40 bin kadar düzensiz göçmen beklendiği bilgisinin sene başında İspanya hükümeti tarafından kendilerine aktarıldığını söylemişti. Diaz, düzensiz göçmen krizinin iyi yönetilememesi halinde İspanya'da aşırı sağın güçleneceği uyarısında bulunmuştu.