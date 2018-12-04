İspanya'ya Gelen Düzensiz Göçmen Sayısı Yaklaşık Üç Kat Arttı

İspanya
'ya bu yıl 59 bin 48 düzensiz göçmenin giriş yaptığı ve bu sayının 2017'ye oranla yaklaşık üç kat artış anlamına geldiği bildirildi.
İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye, yıl başından bu yana 52 bin 795'i deniz üzerinden toplam 59 bin 48 düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.
Düzensiz göçmenlerin 50 bin 325'inin ülkenin güney kıyılarından ve Balear Adaları'ndan giriş yaptığı, bu bölgelere toplam bin 818 teknenin geldiği belirtilen açıklamada, aynı kıyılara, 2017'de toplam bin 118 tekneyle 18 bin 845 düzensiz göçmenin ulaştığı hatırlatıldı.
Açıklamada, karadan en çok girişin ise İspanya'nın Fas
'taki toprağı Ceuta ve Melilla kentlerinden yapıldığı kaydedildi.
Bu yıl içinde Melilla'dan 4 bin 378, Ceuta'dan da bin 875 düzensiz göçmen İspanya'ya giriş yaptı.
İspanya
04 Aralık 2018 Salı 19:22