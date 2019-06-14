İspanya, yargılanan ayrılıkçı Katalanlara aktif siyaset yollarını kapattı

İspanya'da Yüksek Mahkeme ve Merkez Seçim Kurulu, yargılanan veya kaçak durumda olan ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin aktif olarak siyasete devam etmelerini engelleyecek kararlar aldı.

Ayrılıkçı Katalanlar ile ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olarak mazbatasını almasını ve yemin etmesini engelledi.

Mahkeme, normal şartlarda 17 Haziran Pazartesi günü Madrid'deki İspanyol Meclisine giderek Avrupa parlamenteri olarak mazbatasını alması ve yemin etmesi gereken Junqueras'ın cezaevinden çıkmasına izin vermedi.

Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olarak yemin etmesi halinde dokunulmazlık hakkı alacağını ve bunun davayı etkileyeceğini savunan Yüksek Mahkeme, Katalan siyasetçinin Avrupa parlamenteri olmasının "davanın karar sürecinde geri dönüşü olmayan bir tehlike arz etmesini" gerekçe olarak gösterdi.

Diğer yandan İspanya Merkez Seçim Kurulu da Avrupa parlamenteri seçilen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya özerk hükümeti üyelerinden Antoni Comin'in bu görevlerine başlamak için mazbatalarını Madrid'den almalarının zorunlu olduğunu açıkladı.

Katalonya'daki yasa dışı referandum ve Katalan parlamentosunun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararının ardından Belçika'ya kaçan Puigdemont ve Comin hakkında İspanya ulusal sınırları içinde arama ve tutuklama emri bulunuyor. Avrupa parlamenteri seçilen Puigdemont ve Comin'in Madrid'e gelmemeleri halinde Avrupa Parlamentosunda nasıl bir sürecin işletileceği konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etme sürecinden yargılanan Katalanların aktif siyasete geri dönmelerine müsaade etmeyen Yüksek Mahkeme ve Merkez Seçim Kurulu, tutuklu yargılanan Katalanlardan seçilmiş 3 milletvekili ve 1 senatörün mazbatalarını alıp yemin etmelerine izin vermiş ancak sonrasında siyasi haklarını dondurmuştu.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu ile bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyor.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

Öte yandan Katalonya'da 1 Ekim 2017'deki bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor.

Kaynak: AA