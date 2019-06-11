İspanyda'da matador, şov yapayım derken canından oluyordu!

İspanya'nın Madrid şehrinde yapılan boğa güreşinde 26 yaşındaki matador Roman Collado, elinde kılıç ile boğaya vurup öldürmeye çalışırken boğa boynuzunu matadorun bacağına sapladı. Ardından boğa, matadoru havaya kaldırıp yere vurdu.

2 KEZ AMELİYAT OLDU

Bu sırada matadorun arkadaşları koşup boğanın dikkatini dağıtarak Collado'yu boğanın boynuzlarından kurtardı. Arkadaşları tarafından sağlık merkezine kaldırılan matadorun uyluk atar damarında yırtık oluştuğu, damarın tekrar dikilmesi için iki ameliyat geçirdiği belirtildi.

BOĞA HAYATINI KAYBETTİ

Collado'nun arkadaşı matadorun durumunun iyi olduğunu ancak yoğun bakımda tutulmaya devam ettiğini, boğanın ise aldığı darbeler ile hayatını kaybettiğini belirtti.