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İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

İspanyol basını, koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Marca gazetesi, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.

31.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:51

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya 'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor. Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu. Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, " Barcelona 'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.

İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı. Haberde ayrıca Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de yazıldı.

(Skorer)

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İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
Etiketler: Rüştü Reçber, Barcelona, İspanya, Marca, Spor

Haberin Videosu :

İspanyol basını yazdı: Koronavirüs teddavisi gören Rüştü Reçber kritik durumda

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Haberler ›› Spor ››İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda - Spor
Yorumlar (12)
ONUR:La bakın çok abartılıyor korona falan yok inanmayin herkez normal yaşantısına devam etsin
Cevap Yaz 0 1
KADIKÖY:Durumu iyi olsa terim gibi açıklama yapardı. Yalandan hastahaneye gitmedi. Terim çay kahve içerek hastahaneden çıktı. Sen pencereye bile çıkamadın rüştü. Allah yardımcın olsun
Cevap Yaz 5 5
ALİ:Allah şifa versin..
Cevap Yaz 0 9
ADIM:Çok geçmiş olsun
Cevap Yaz 0 9
EFSANE:Allah yardımcın olsun.
Cevap Yaz 0 8
KONYALI:Karısı bulaştırdı ellam.
Cevap Yaz 2 5
ADINIZI YAZIN:Aynen ama kabul etmez bulaştırdığını
0 0
MİSAFİR:Karısı çok geziyordu olabilir....
1 1
YAKUP CAHAN:Gecmis olsun büyük kaptan Allah şifa versin
Cevap Yaz 0 6
YAKUP CAHAN:Geçmiş olsun büyük kaptan Allah şifa versin insallah
Cevap Yaz 0 6
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