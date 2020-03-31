İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
İspanyol basını, koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Marca gazetesi, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.
31.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:51
Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya 'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor. Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu. Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, " Barcelona 'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı. Haberde ayrıca Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de yazıldı.
(Skorer)
Etiketler: Rüştü Reçber, Barcelona, İspanya, Marca, Spor
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Yorumlar (12)
ONUR:La bakın çok abartılıyor korona falan yok inanmayin herkez normal yaşantısına devam etsin
KADIKÖY:Durumu iyi olsa terim gibi açıklama yapardı. Yalandan hastahaneye gitmedi. Terim çay kahve içerek hastahaneden çıktı. Sen pencereye bile çıkamadın rüştü. Allah yardımcın olsun
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KONYALI:Karısı bulaştırdı ellam.