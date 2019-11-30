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İspanyol BBG evinde tecavüze soruşturma: Mağdura görüntüler izletildi

İspanya'da gerçek zamanlı gözetleme yarışmasında (reality TV) yaşanan tecavüz iddiaları sonrası soruşturma başlatıldı. İki yıl önce Gran Hermano programı çekimleri sırasında yaşandığı iddia edilen cinsel istismara ilişkin yeni detaylar gündeme geldi.

30.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:13İspanyol BBG evinde tecavüze soruşturma: Mağdura görüntüler izletildi
'da Gran Hermano adıyla yayımlanan gerçek zamanlı biri bizi gözetliyor (BBG) tarzı yarışmada yaşanan tecavüz için soruşturma başlatıldı.

İspanya'da son günlerin gündemini oluşturan olay 2 yıl önce meydana geldi. Madrid yakınlarında çekilen yarışmaya katılan Carlota Prado, evde verilen bir partide içki aldıktan sonra yatağına geçti. Diğer yarışmacı José María López Pérez ise daha sonra Prado'nun yanına uzandı. 20'li yaşlarında olan genç kadın bilinçsiz şekilde yatağındayken Perez'in cinsel saldırısına maruz kaldı.
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İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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