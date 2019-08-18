Haberler» Güncel» Haber

İspanyol çiftçi 215 kiloluk dev kabak yetiştirdi

İspanya'nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.

18.08.2019 16:44 İspanyol çiftçi 215 kiloluk dev kabak yetiştirdi
İspanya'nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.

İspanya'nın kuzeybatısında, Portekiz'in Zamora sınırındaki Arribes de Duero Tabiat Parkı'nda bir çiftçi, büyümesinin tamamlamasına bir ay kalmasına rağmen 215 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi. Kabağın bir ay içinde 10 kilogram daha büyümesinin beklendiği belirtildi.

Çiftçi Manuel Ramos, yetiştirdiği dört devasa kabakla yarışmaya katılacağını söyledi. Ramos, daha sonra kabağı pişirerek kasaba halkına ziyafet vereceğini belirtti. - MADRİD

Portekiz, İspanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:02   Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi
18:00   Haliç Metro Köprüsü'nden düştü
17:59   Didim sahillerinde yoğunluk
17:59   Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
17:59   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2
17:58   "Drift Festivali" düzenlendi
17:57   Fransa, Open Arms'dan 40 mülteciyi kabul edecek