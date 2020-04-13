İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!

Galatasaray 'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'nın durumu pek çok La La Liga takımının dikkatini çekiyor. Bunlardan iki tanesi Atletico Madrid ve Valencia. Sivasspor'la 22 Aralık 2018'de yapılan lig maçında 90+5'te henüz 16 yaşındayken Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek Galatasaray'ın bir resmî maçta forma giyen, en genç futbolcusu ünvanına sahip olan Mustafa Kapı'nın sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyor.

GALATASARAY SADECE YETİŞTİRME BEDELİ ALACAK

Ancak sözleşme yenileme krizi sebebiyle, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. 17 yaşındaki futbolcu yaz döneminde serbest bir oyuncu olarak transfer yapabilecek; fakat ne var ki kendisini transfer edecek takımın klasmanına göre Galatasaray yetiştirme bedeli alacak.

"İSPANYOLLAR ONU GELECEĞE YATIRIM OLARAK GÖRÜYOR"

Oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, "Genel olarak İspanya'ya uygun bir futbolcu. Şu anda serbest. İspanyol kulüpleri onu geleceğe yatırım olarak görüyorlar. Atletico ve Valencia adına arayanlar oldu. Koronavirüs krizi çıkmasaydı, Atletico Madrid pozitifti. Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, Mustafa Kapı ile ilgileniyor" dedi.

(Ajansspor)