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İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün en yaygın olduğu ülkelerden olan İspanya'da sağlık sistemi çöktü. Bir İspanyol doktor sosyal medyada paylaştığı videoda, gözyaşları içinde solunum cihazlarının yaşlılardan çıkartılıp gençlere takıldığını anlattı.

24.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:00

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya 'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede ölümcül salgın nedeniyle ölenlerin sayısı düne nazaran 512 kişi artarak 2 bin 694'e, vaka sayısı 7 bine varan artışla 40 bine ulaştı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME AŞAMASINDA

İtalya'nın ardından salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İspanya'da sağlık sistemi resmen çökmek üzere. Virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında yatırıldığı görüntüler çokça konuşulmuştu. Bir İspanyol doktorun sosyal medyada yayınladığı video ise ülkede insani kriz çıkma belirtileri olduğunu gösterdi. Gözyaşları içinde konuşan genç İspanyol, koronavirüs tedavisindeki en önemli cihaz olan solunum cihazlarının 65 yaşında üzerindeki yaşlılardan çıkartılıp daha genç hastalara takıldığını anlattı.

İspanyol doktor görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Hastanelerde solunum cihazı sayısı yeterli değil. Biz de yaşlı hastalardan solunum cihazlarını söküp, genç hastalara takmak zorunda kaldık. Yaşlı hastalar acı çekerek ölmesinler diye sakinleştirici iğne yaptık"

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İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Etiketler : Koronavirüs, İspanya, Güncel

Haberin Videosu :

İspanya'da bir doktor olanları ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz

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