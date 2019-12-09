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Tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat

İspanyol futbolunun en büyük şike davasında yargılanan 36 futbolcu hakkında beraat kararı verildi.

09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:09Tarihi şike davasında 36 futbolcuya beraat

La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında oynanan ve deplasmanda 'yi 2-1 yenen Real Zaragoza'nın ligde kalmasıyla sonlanan maçta şike yapıldığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Valensiya Mahkemesi, savcılığın suçlamalarını yeterli bulmayarak sanık 36 futbolcu ile Real Zaragoza Kulübü hakkında beraat kararı açıkladı. Mahkeme, evrakta sahtecilik suçlamasıyla Real Zaragoza'nın eski kulüp başkanı Agapito Iglesias ve eski sportif direktörü Javier Porquera'ya ise 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

O SEZON DEPORTİVO KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Sanıklar arasında 2009-2010 sezonunda Galatasaray'da forma giyen eski kaleci Leo Franco ve 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Juanfran Garcia da bulunuyordu. İspanyol savcı iddianamesinde, Real Zaragoza Kulübünün maçı kaybetmeleri karşılığında Levante'de forma giyen futbolculara 965 bin euro ödemeyi taahhüt ettiği öne sürülüyordu. La Liga'da 2010-2011 sezonunun son haftasında 21 Mayıs 2011 tarihinde oynanan karşılaşmada Real Zaragoza deplasmanda Levante'yi 2-1 yenerek ligde kalmış ve bu skordan dolayı düşen 3. takım Deportivo La Coruna olmuştu.


Real Zaragoza, Levante, Spor

Kaynak: AA

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