Haberler » Spor » İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti - Spor

İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti

Barcelona idmanında sakatlanan Ousmane Dembele, sezonu büyük ölçüde kapattı ve "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

05.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:13

'ya transfer olduktan sonra, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ousmane Dembele, bir kez daha sakatlandı. Barcelona idmanında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu, sezonu büyük ölçüde kapattı.

Ousmane Dembele; Borussia Dortmund ile çok parlak bir dönem geçirdikten sonra, 2017/2018 sezonu başında, İspanyol devi Barcelona'ya 125 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

İspanyol kulübündeki 9. sakatlığını yaşayan Dembele, bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 456 gününü sakatlık altında geçirmiş olacak. Bu sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giyebilen Dembele, takımına 1 gollük katkıda bulundu.

BARCELONA'DA ARDA TURAN SESLERİ

Öte yandan Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basınında "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Arda Turan'ın Dembele yerine süre bulabileceği belirtilirken, üst üste paylaşımlar geldi. Sport Muhabiri Albert Roge: "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak, tecrübeli oyuncunun kadroya dönebileceğini bildirdi.

(Sporx)

İspanyol gazeteci Albert Roge, Arda Turan'ın Barcelona kadrosuna dönebileceğini iddia etti

Borussia Dortmund, Arda Turan, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (11)
ONAN:inşallah Arda''nın bu durumu beni çok üzmüştü herkesin sırtını çevirdiği bu dönemde böyle bir imkanın olması çok iyi olur seni seviyoruz ve yanındayız ARDA
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DEMBELE:benim yerime oynasa arda kardeşim hıhıhı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ELMALILI AKREP:Top toplayacak adama mı ihtiyaç varmış?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ZARARDA:Arda bitmiş, halen Barcelona diyorlar :)) Barcelonanın alt yapısında Ardayı cebinden çıkartacak onlarca genç var. Arda kendi kendini bitirdi
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
DELİYÜREK:Ülkemiz adına tabikide başarılı olmasını istiyoruz ama, zamanında şımarıp bu hallere düştüğü gibi yinede şımarır bence. . .
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
KARTALL:hadi inşallah , ardayı sevmem ama yinede başarılı olmasını çok isterim bir beşiktaşlı olarak , iyi bir arda oynar bence. . keşke kadroya girse de başarılı olup gururlandırsa bizi
Yayından Kaldır
13 4
Cevap yaz
MURAT55:yok daha neler. Arda nın kariyeri bitmiştir. Takım bulamayan adamı barcelona kadrosuna tutacak . komik :))
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
AHMO:ARDA YI GERİ ALMAZLAR
Yayından Kaldır
10 4
Cevap yaz
LEYLİ LEYLİ YAR:Hahahahaha umut fakirin ekmeği de, böyle bir umut dünyada yok.
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
MESSİ:insallah
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:22:10