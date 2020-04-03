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İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü

1918 ile 1920 yılları arasında etkili olan ve dünya genelinde 50 milyon insanının ölümüne neden olan İspanyol gribi salgınında yaşananları, o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı. Yaşlı adamın anlattıkları arasında; İspanyol gribinin yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler ile koronaya karşı alınan tedbirlerin aynı olması dikkat çekti.

03.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 01:24

1918-1919 kışında yaşanan İspanyol gribi olarak adlandırılan grip salgınında 500 milyon kişi hastalandı ve 50 milyon insan hayatını kaybetti. 1918 sonbaharında başlayan bu salgında kaybedilen insan sayısı 1. Dünya savaşında kaybedilenlerden daha fazlaydı. Kasım 1918'de sona eren savaşın, virüsün dünyaya yayılma şekli üzerinde önemli bir etkisi oldu. 50 milyon insanın ölümüne neden olan grip, insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın oldu.

"ETKİNLİK YAPILAMIYORDU, KİLİSELER KAPALIYDI"

İspanyol gribi salgınında yaşananları, o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı. Salgının yayılmasını önlemek için, kiliselerin kapatıldığını, toplantıların yasaklandığını belirten adam, şu ifadeleri kullandı:

"Grip salgını zamanında diyelim ki birisi sabah 6'da kapınızı çaldı ve 'Az önce annemi kaybettik dedi. Cenaze işlerini siz yapabilir misiniz?' diye sordu. Ve aynı gün hava kararana kadar o aileden herkes ölmüş olurdu. İnanır mısınız, orada yaşayan 8 kişi arasında hastalanan tek kişi bendim. Neyse ki iyi bir doktorumuz vardı bana iyi baktı. Beni çabucak iyileştirdi. Kriz anında yoğun bir ateş oluyordu ve hasta hemen ölüyordu. Herkes ameliyathanelerde kullanılan maskelerden takılıyordu. Ve şunu unutmamak gerek, her türlü toplantı, etkinlik yapılamıyordu. Kiliseler kapalıydı. Enfeksiyonun yayılmaması için insanların birbirinden uzak durması gerekiyordu. Salgından sağ kurtulan ve hastalanmayan kişilerin aklına anılar o kadar derindi ki insanlar suskunluğa bürünmüştü. Sanırım 1922 yılında insanlar artık yeniden bir araya gelmeyi, içleri rahat bir şekilde okula, kiliseye gidebilmeyi istiyordu"

İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü
Etiketler: Sabah, Dünya

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50 milyon insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi salgınında yaşananları, o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
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