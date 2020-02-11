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İspanyol Mahkemesi, kahve molasının çalışma süresi sayılamayacağına hükmetti

İspanya Ulusal Mahkemesi, iş yerinde verilen kahve veya sigara molasının, çalışma saati kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

11.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:40İspanyol Mahkemesi, kahve molasının çalışma süresi sayılamayacağına hükmetti
Ulusal Mahkemesi, iş yerinde verilen kahve veya sigara molasının, çalışma saati kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verdi.
İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (CCOO) İspanyol şirketi Galp Energia'ya karşı açtığı "kahve molası hakkına" ilişkin davayı karara bağlayan Ulusal Mahkeme, sendikayı haksız buldu.
Mahkeme, çalışanların iş saatlerinde kahve, sigara veya kahvaltı molasının "kazanılmış hak" olmadığına hükmetti.
Mahkeme kararında, şirketlere güvenlik sebebiyle getirilen işe giriş ve çıkışlarda kart basma uygulamasının aynı zamanda iş yerindeki çalışanların varlığını da kontrol altında tuttuğu vurgulanırken şirketlerin, çalışanlarının kahve içme veya benzeri gerekçelerle verdikleri mola süresinin çalışma saati içinde sayılamayacağı belirtildi.
Galp Energia şirketi, 26 Eylül'de çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, çalışma saatleri içinde binaya giriş çıkış yapan çalışanlarının bunun "gerekçisini bildirmek" zorunda olduğunu, kahve, sigara veya kahvaltı gibi gerekçelerin çalışma saatlerine dahil olmayacağını ifade etmişti.
İspanya'da çalışanların özellikle sabah 10.00-12.00 arasında en az 15 dakika kahve molası vermesi çok yaygın bir alışkanlık olarak biliniyor.

İspanya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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