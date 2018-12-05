İspanyol Piyanist Ariadna Castellanos 25 Ocak'ta İş Sanat'ta

İlk albümü 'Flamenco en Black and White' ile yılın en iyi prodüksiyonu dalında Latin Grammy adayı olan sanatçı, 2016'da piyano ve elektronik müziği bir arada sunduğu ikinci albümü MJU:ZIK ile İspanya listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

İngiltere Guildhall School of Music ve Amerika Berklee College of Music okullarından mezun olan Ariadna Castellanos, bu okullarda Presidental Scholarship (Cumhurbaşkanlığı bursu) ile okuyan ve bursa layık görülen tek İspanyol sanatçı oldu.

Flamenko ve cazı harmanlayarak klasik teknik ile doğaçlamayı bir arada sunduğu yeni bir stil oluşturan Castellanos, dünyanın birçok yerinde Paco de Lucia, Paquito de Ribera, Michael Camilo, Richard Bona, Herbie Hancock gibi önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

Alejandro Sanz, Nach ve Pepe de Lucia ile kaydettiği şarkıların yanı sıra birçok film müziğinde de imzası olan sanatçı, genç yaşına rağmen günümüzün gelecek vadeden en önemli müzisyenlerden biri olarak gösteriliyor.