İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri de İspanya oldu. Yaklaşık 30 bin vakanın görüldüğü ülkede bin 813 İspanyol vatandaş hayatını kaybetti. Sokağa çıkma yasağı ve OHAL'in bulunduğu ülkede vatandaşlar kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir görüntüde ise, İspanyol polisinin, evlerinde karantinada olan vatandaşlara moral vermek için şarkılar söyleyip dans ettiği anlar yer aldı.

ARAÇLARDAN İNİP DANS ETTİLER

Görüntülerde; 2 polis aracında devriye atan ekiplerin, bir sokaktan geçerken araçlarını durdurup şarkı söylediği anlar yer aldı. Polislerden biri aracın içinden gitarıyla çıktı ve karantinadaki halka şarkı söylemeye başladı. Diğer polis memurları ise mesai arkadaşlarına eşlik ederek dans etti.

VATANDAŞLAR DA KATILDI

Polis memurlarının karantina altındaki insanlara moral vermek için gerçekleştirdikleri kısa gösteriye, vatandaşlar balkonlarından eşlik etti ve alkışla ritim tuttu. Gösterinin bitmesinin ardından ekipler araçlarına binerek görevlerinin başına döndü. O anların hepsi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İtalya'dan sonra salgından en fazla etkilenen Avrupa ülkesi konumunda bulunan İspanya'da ölü sayısı bin 813'e yükselirken vaka sayısı da 30 bine yaklaştı. Öte yandan hükümet 14 Mart'ta başlattığı 15 günlük sokağa çıkma yasağı ve OHAL uygulamalarını 15 gün daha uzatma kararı aldı.

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