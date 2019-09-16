Haberler » Dünya » Haber

İspanyol polisinden 'Haşhaş'ın Messi'si adlı uyuşturucu çetesine darbe

İspanyol polisi Pazar günü yaptığı bir uyuşturucu operasyonuyla 'Haşhaşın Messi'si' olarak bilinen kaçakçılık örgütü liderinin tedarik zincirine darbe vurdu. Fas asıllı örgüt lideri Abdullah El Haj ise polisten kaçmaya devam ediyor.

16.09.2019 15:45İspanyol polisinden 'Haşhaş'ın Messi'si adlı uyuşturucu çetesine darbe
İspanyol polisi pazar günü yaptığı bir uyuşturucu operasyonuyla 'Haşhaşın Messi'si' olarak bilinen kaçakçılık örgütü liderinin tedarik zincirine darbe vurdu. Fas asıllı örgüt lideri Abdullah El Haj ise polisten kaçmaya devam ediyor.

Operasyon Şubat ayında İngiliz toprağı kabul edilen Cebelitarık özerk bölgesinde bir teknenin üç kişiyle birlikte batmak üzere olduğu sırada bulunması ile başladı. Teknede 84 koli uyuşturucu bulan polisler kaçakçıların buradan Kuzey Amerika'ya deniz yoluyla uyuşturucu kaçırdığını tespit etti.
Euronews.com'da Görüntüle

Lionel Messi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
16:43 Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz
16:07 Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
16:05 New york'ta 'aromalı elektronik sigaralar' yasaklandı
15:49 Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı dünya ekonomisini nasıl etkiler?
15:45 İspanyol polisinden 'Haşhaş'ın Messi'si adlı uyuşturucu çetesine darbe
15:30 Tutuklu askeri öğrencilerin anneleri AK Parti İstanbul binası önünde oturma eylemi başlattı
15:30 İsrail'de kritik seçim: Netanyahu için ya tamam ya devam