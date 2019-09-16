İspanyol polisinden 'Haşhaş'ın Messi'si adlı uyuşturucu çetesine darbe

İspanyol polisi pazar günü yaptığı bir uyuşturucu operasyonuyla 'Haşhaşın Messi'si' olarak bilinen kaçakçılık örgütü liderinin tedarik zincirine darbe vurdu. Fas asıllı örgüt lideri Abdullah El Haj ise polisten kaçmaya devam ediyor.Operasyon Şubat ayında İngiliz toprağı kabul edilen Cebelitarık özerk bölgesinde bir teknenin üç kişiyle birlikte batmak üzere olduğu sırada bulunması ile başladı. Teknede 84 koli uyuşturucu bulan polisler kaçakçıların buradan Kuzey Amerika'ya deniz yoluyla uyuşturucu kaçırdığını tespit etti.