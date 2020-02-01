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İspanyol STK gemisi, Avrupa ülkelerine acil güvenli liman çağrısını yineledi

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de kurtardığı 363 düzensiz göçmen için acilen güvenli bir limana ihtiyacı olduğunu yineledi.

01.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:52İspanyol STK gemisi, Avrupa ülkelerine acil güvenli liman çağrısını yineledi
İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, 'de kurtardığı 363 düzensiz göçmen için acilen güvenli bir limana ihtiyacı olduğunu yineledi.
Open Arms yetkilileri, basına yaptıkları açıklamada, Libya açıklarındaki 5 operasyonda kurtarılan toplam 363 düzensiz göçmen için gemideki durumun daha karmaşık bir hal aldığını bildirdi.
Geminin 5 gündür 363 kişiyle seyir halinde olduğu, yorgunluğun, gemideki gıda stoklarının azalmasıyla birleştiğinde acilen güvenli bir limana yanaşma ihtiyacının arttığına dikkati çekildi.

Open Arms'ın güvenli liman için çağrı yaptığı bölgeye en yakın Avrupa Birliği ülkelerinden Malta'nın 3 kez resmi olarak ret cevabı verdiği, İtalya'nın ise çağrıya halen yanıt vermediği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin Güney Sudan, Gambiya, Mısır, Senegal, Çad, Burkina Faso, Gine ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu oldukları bilgisi paylaşıldı.
Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonları yapan, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütüne ait "Ocean Viking" ile Alman Sea Eye adlı STK'ye bağlı "Alan Kurdi" gemileri hafta başında İtalya ve Malta'dan izin alarak kurtardıkları düzensiz göçmenleri bu ülkelerin limanlarına bırakmıştı.
Söz konusu STK'ler, orta Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri güvenli bulmadıkları gerekçesiyle Libya'ya değil, coğrafi olarak bölgeye en yakın AB ülkeleri İtalya ve Malta'ya götürmek istiyor ancak AB ülkeleri arasında düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusundaki aksaklıklar ve anlaşmazlıklar, kurtarılan düzensiz göçmenlerin zaman zaman STK gemilerinde denizde uzun süre bekletilmesine neden oluyor.

Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

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