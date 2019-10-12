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İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

ERZURUM'a gelen İspanyol Daniel Mera, gezmek için gittiği kalede mahsur kaldı.

12.10.2019 09:48İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

ERZURUM'a gelen İspanyol Daniel Mera, gezmek için gittiği kalede mahsur kaldı. Fotoğraf çekmek için kale kapısının önüne gelen lise öğrencileri tarafından fark edilen Mera, yaklaşık 30 dakika sonra dışarı çıkarıldı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi eserlerin bulunduğu alanı gezen Daniel Mera son olarak 16.45'te kaleye girdi. Görevlilerin Türkçe yaptığı anonsu anlamayıp, geziye devam eden Mera, çıkmak istediğinde kale kapısının kilitli olduğunu gördü. Bağırarak yardım isteyen turisti, fotoğraf çekilmek için kalenin önüne gelen liseli öğrenciler fark etti. Öğrenciler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, kale görevlisine ulaşıp kapıyı açtırdı. Kale kapısının aralığından yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mera, "Kalenin saat 17.00'da kapandığını biliyordum. Ama görevli erken kapattığı için burada mahsur kaldım. Kapıdan baktığımda birileri fotoğraf çekiliyordu. Onlara seslendim ve yardım istedim" diye konuştu.

Müze müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaklaşık 30 dakika sonra kaleye gelen görevli kapıyı açarak Daniel Mera, dışarı çıkarıldı. Kale görevlisi Daniel Mera'ya anons yaptığını belirterek hatasının olmadığını yine de kendisinden özür dilediğini söyledi.



Yakutiye, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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