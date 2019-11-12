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İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon

İspanyol ve Fransız polisi, iki ülke sınırındaki AP-7 otoyolunu kesen ayrılıkçı radikal Katalan gruba ortak müdahalede bulundu.

12.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:07
İspanyol ve Fransız polisi, iki ülke sınırındaki AP-7 otoyolunu kesen ayrılıkçı radikal Katalan gruba ortak müdahalede bulundu.
İspanyol ve Fransız polisi birinci gününü dolduran yol kesme eylemine karşı sabah saatlerinde operasyon başlattı.
Otoyolda trafiği tamamen kapatan ve burada kamp kurarak sabahlayan yaklaşık 2 bin kadar eylemciyi dağıtmak için ilk müdahale Fransız polisinden geldi.
Sınırın tarafındaki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale eden ve oturma eylemi yapanları tek tek kaldırarak dağıtmaya çalışan Fransız polisinin bazı eylemcileri gözaltına aldığı bildirildi.
Sınırın tarafında bekleyen İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden acil müdahale ekipleri ise sözlü uyarılarda bulundukları göstericileri dağılmaları için ikna etmeye çalışıyor.
Çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu otoyol üzerindeki eylem devam ediyor.
"Demokratik Tsunami" adını kullanan bağımsızlık yanlısı grubun pazartesi sabahı sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrıdan sonra İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan kalabalık, Fransa bağlantısının olduğu otoyolu kesmişti.
Ellerinde bağımsız Katalonya bayrakları taşıyan ve eylemlerini "barışçıl sivil itaatsizlik" olarak tanımlayan grup, 3 gün boyunca yol kesme eylemi yapacaklarını açıklamıştı.
Ayrılıkçı Katalan grup, otoyol üzerinde kamp kurup, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin uluslararası alanda gündeme gelmesini sağlamak istiyor.
Eylemden etkilenen yüzlerce tır, otoyolda uzun kuyruklar oluşturuyor. Nakliye firmalarının bağlı olduğu dernekler polise bir an önce otoyolu açması çağrısında bulunuyor.
İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon

TEM Otoyolu, İspanya, Fransa, Güncel

Kaynak: AA


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