Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.

02.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:28
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü.
Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.
Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı.
Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu.
Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.
Sokaklar spor yapanlarla doldu
Bu arada 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.
48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.
Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.
Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.
Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya hesabından "Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim." mesajını paylaştı.
İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar sürecek.
Ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren "kademeli normalleşme" süreci başlayacak. İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu

Kaynak: AA

Etiketler: 14 Mart, İspanya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah’a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Süper Piyango’nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Haberler
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Haberler››Güncel››İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: Bakan Koca, KSO Müşterek Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katıldı - Haber 00:38: ABD'li tır şoförlerinden düşük nakliye ücretlerine protesto - Haber 00:32: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: İhtimal dahilinde - Haber 00:29: İran'da koronavirüs endişesiyle, açık hava sinemaları yeniden popüler oldu - Haber 00:22: Jandarma Genel Komutanlığından şehitler için başsağlığı mesajı - Haber 23:49: Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı - Haber 23:48: Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir - Haber 18:22: Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti - Haber