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İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler

İspanyol basını, Suarez'in sakatlığı sonrası Barcelona'ya transfer olması muhtemel isimleri sıraladı ve bu listede Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao'ya da yer verdi.

13.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:54

'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia İspanya'da yer aldı. 'da Luis Suarez'in sakatlanarak 4 ay sahalardan uzak kalmasından sonra gözler yeni forvet adayına çevrildi. İspanya medyası Barça'nın Suarez'e alternatif olabilecek forvetleri sıraladı. Bu isimler arasında Radamel Falcao da yer aldı.

LİSTEDE GİROUD, CAVANİ VE FALCAO BULUNUYOR

Uruguaylı golcünün yokluğunu doldurabilecek isimler arasında; Olivier Giroud, Edinson Cavani ve Radamel Falcao gösterildi. Kış transfer dönemi bitene kadar Barcelona'nın bir hamle yapmasının beklendiği dile getirildi. Katalan ekibinin şu anda acil duruma geçtiği ve hemen forvete alternatif aradığı kaydedildi.

(Skorer)

İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler

Radamel Falcao, Galatasaray, Luis Suarez, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (4)
CODELOVER:yok canım real madrid benzemanın yerine düşünüyomuş falzao yu :)
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BAY TAHMİN:de git öteye barça, ben havaalanında 7 saat boşuna mı geldim.
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PEMBE PANTER:oğlum 1 nisana daha yok muydu ya
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KRALEX:BIRAZ UFAK ATINDA INANDIRICI OLSUN
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