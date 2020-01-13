İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia İspanya'da yer aldı. Barcelona 'da Luis Suarez'in sakatlanarak 4 ay sahalardan uzak kalmasından sonra gözler yeni forvet adayına çevrildi. İspanya medyası Barça'nın Suarez'e alternatif olabilecek forvetleri sıraladı. Bu isimler arasında Radamel Falcao da yer aldı.

LİSTEDE GİROUD, CAVANİ VE FALCAO BULUNUYOR

Uruguaylı golcünün yokluğunu doldurabilecek isimler arasında; Olivier Giroud, Edinson Cavani ve Radamel Falcao gösterildi. Kış transfer dönemi bitene kadar Barcelona'nın bir hamle yapmasının beklendiği dile getirildi. Katalan ekibinin şu anda acil duruma geçtiği ve hemen forvete alternatif aradığı kaydedildi.

(Skorer)