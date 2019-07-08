İspanyollar yazdı! Mesa, Galatasaray'a geliyor

Galatasaray'da Fernando'nun Sevilla'ya transferinde takasta düşünülen Roque Mesa, İspanyol kulübüne veda etti. Marca'nın haberine göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sevilla'nın antrenmanından önce teknik direktör Lopetegui ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

SEVİLLA İLE SON KEZ İDMANA ÇIKTI

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Mesa, ardından son kez Sevilla antrenmanına katıldı. İspanyol futbolcunun ardından Galatasaray ile görüşme gerçekleştireceği ve Fernando takasında sarı kırmızılı kulübe gideceği belirtildi.

ROQUE MESA KİMDİR?

İspanya'da futbola Levante altyapısında başlayan Roque Mesa, sırasıyla Huracan, Tenerife ve Las Palmas formaları giydikten sonra tekrar Las Palmas'a döndü ve 2017'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'ye 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 1 sezonluk İngiltere macerasonun ardından Kiralık olarak Sevilla'ya geçiş yapan İspanyol orta saha, geçen sezon başında da 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sevilla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sevilla'da geçen sezon 49 maçta 3008 dakika oynayan 1,72'lik sağ ayaklı oyuncu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Monchi'nin geri dönmesi ve yapılan transferlerin ardından Mesa da gözden çıkarıldı.

(Sporx)