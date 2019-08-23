İspanyollar yazdı! Real Madrid, Carlos Kameni'yi istiyor

Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, La Liga devi Real Madrid'in 35 yaşındaki kaleci ile ilgilendiğini iddia etti.

KEYLOR NAVAS'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberde, Real Madrid'de ikinci kaleci olarak görev alan Keylor Navas'ın yönetime ayrılık talebini ilettiği, bu nedenle İspanyol kulübünün alternatif bir isim arayışına girdiği de belirtildi. Öte yandan, Fenerbahçe'nin planlarında yer almayan Kameni'nin Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesinin zor olmadığı da haberde belirtildi.

(Ajansspor)