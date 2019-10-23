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İspanyol yorumcudan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İstanbul cehennemi sözü bir yalan

Ünlü İspanyol spor yorumcusu Josep Pedrerol, Galatasaraylıları kızdıracak bir yorumda bulundu. Pedrerol, "İstanbul cehennemi sözü bir yalan. Megafonlarla bağırıyorlar ve hoparlörlerle de verip, atmosfer yaratmaya çalışıyorlar" dedi.

23.10.2019 20:40İspanyol yorumcudan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İstanbul cehennemi sözü bir yalan

İspanya'nın ünlü spor yorumcusu Josep Pedrerol, Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi ve " İstanbul'un cehennem olduğu doğru değil" dedi. Atmosferin çok zorlayıcı olmadığını söyleyen Pedrerol, "İstanbul cehennemi sözü bir yalan. Megafonlarla bağırıyorlar ve hoparlörlerle de verip, atmosfer yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Josep Pedrerol

"ZİDANE'IN DAHA ÇOK ÇALIŞMASI LAZIM"

Real Madrid'in daha iyi oynaması gerektiğini de vurgulaytan yorumcu, "Courtois maçın en iyisiydi ve Madrid maçın sonunda zaman geçirmeye çalıştı. İstanbul'daki maçın özeit bu. Kimse kendini kandırmasın, Real Madrid bu olamaz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için kazanmaya gerek vardı, tamam ancak daha iyi oynaman gerekiyor. Zidane'ın daha çok çalışması lazım. Hazard'ın bir an önce şekle girmesi lazım. Jovic'in uyanması lazım" diye konuştu.

(Sporx)


Real Madrid, İstanbul, İspanya, Madrid, Spor

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