İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek
İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.
15.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:41
İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı. Virüsten en çok etkilenen başkent Madrid 'de de bu sosyal kampanyaya katılım yüksekti.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın