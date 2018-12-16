İspanyollardan Şok İddia: Pepe Personelin Maaşını Ödedi

Beşiktaş
ile sözleşmesini fesheden Portekizli yıldız Pepe hakkında İspanyol basını şok bir iddia ortaya attı. Pepe'nin tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ta şok bir ayrılık yaşandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Pepe hakkında transfer dedikoduları çıkmıştı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan tecrübeli defans oyuncusu, son dönemde ödeme alamadığı için yönetimle görüştü ve ekonomik durumlar nedeniyle sözleşmesini feshetti. İspanyol basını ise bu ayrılıkla ilgili farklı bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın ekonomik anlamda kötü günler geçirdiğini belirten Marca
gazetesi, Pepe'nin tesislerden ayrılmadan önce aşçıların ve tesis personellerinin maaşlarını ödediğini iddia etti.
(İHA)
Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 12:21