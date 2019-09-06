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İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı

Kadıköy Caddebostan'da polis ekipleri değnekçi avına çıktı. Polislerin dün akşam gözaltına aldıkları değnekçi şahsın bu akşam da operasyonda gözaltına alınması dikkat çekti.

06.09.2019 22:50 İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı

Kadıköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda sivil kıyafetli polisler vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen operasyonda Caddebostan'da dün akşam aynı suçtan gözaltına alınan kişi tekrar suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'de değnekçilere göz açtırmayan polis ekipleri Kadıköy genelinde yoğun denetimlerini sürdürüyor.

İLK DENETİM DÜN YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesiiştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi' ne ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik dün operasyon düzenlenmişti. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otopark hizmeti adı altında araç sahiplerinden para alan kişiler gözaltına almıştı.

Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenlediPolis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi


Caddebostan, Kadıköy, Polis, Güncel

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