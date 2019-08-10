Haberler» Güncel» Haber

İSPARK'ın devraldığı otogar otoparkında düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin tatil öncesi son oturumunda aldığı karar uyarınca İSPARK'a devredilen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkında çalışmalarda sona gelindi.

10.08.2019 12:56 İSPARK'ın devraldığı otogar otoparkında düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin tatil öncesi son oturumunda aldığı karar uyarınca İSPARK'a devredilen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkında çalışmalarda sona gelindi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İBB ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki otopark işletme sözleşmesinin 5 Mayıs'ta sona erdiği, İBB Meclisi'nin 11 Temmuz'daki oturumunda otopark işletmesinin belediye iştiraki İSPARK'a devrine onay verildiği, yaşanan adli sürecin ardından devir teslim işleminin 8 Ağustos'ta gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Devir işleminin ardından Avrasya Terminal İşletmelerine ait kabinler sökülerek yerine İSPARK kabinlerinin yerleştirilme işlemlerinin bugün tamamlandığı belirtilen açıklamada, otogarın alt kat otoparklarının İSTAÇ ekipleri tarafından temizlendiği ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, otoparkın Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceği ve bölgede güvenliğin İSTGÜVEN ve zabıta ekipleri tarafından sağlanacağı aktarıldı.
Sosyal medyadan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşan çok sayıda vatandaş ve sektör temsilcisinin otoparkın devrinden duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30   Şehitliklere bayram ziyareti
13:30   Gaziantep'te "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
13:30   İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
13:30   Denizli'deki deprem marketin güvenlik kamerasında
13:30   Panama eski Devlet Başkanı casusluk suçlamalarından aklandı
13:30   Yalova'da "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
13:28   Orhangazi tünelinde araç yandı, trafik durdu