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İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan yüzlerce kişi İBB önünde eylem yaptı

İşten çıkarılan belediye çalışanları İBB önünde eylem yaptı

29.08.2019 15:16 İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan yüzlerce kişi İBB önünde eylem yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden işten çıkarılan yaklaşık 250 işçi İBB önünde eylem yaptı. Eyleme destek veren eski Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor." dedi.

İşten çıkarmaların 'keyfi' olduğunu öne süren Metin Külünk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmadığını söyledi.
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İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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