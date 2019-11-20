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İspark otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İSPARK otoparklarını mesai dışında işgal eden değnekçiler dün gece yine görüntülendi.

20.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:03
İSPARK otoparklarını mesai dışında işgal eden değnekçiler dün gece yine görüntülendi. Defalarca polisin operasyonla gözaltına aldığı değnekçiler 108 lira ceza ile serbest bırakılıyor.
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin iştiraklerinden İSPARK'ın il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı bulunuyor. Bu otoparkların bir bölümünde mesai saatleri dışında görevli bulunmuyor. Mesai bitmesinin ardından görevlilerin ayrıldığı otoparklara 'değnekçi' adı verilen kişiler geliyor. Değnekçiler araç sürücülerini tehdit ederek ücret talep ediyor.
DHA'nın haberleri üzerine polis, bir çok kez operasyon yaparak değnekçileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan 100'den fazla değnekçi 108 lira para cezası ile serbest kaldı.
Günlük gelirlerinin bir bölümüne denk gelen cezayı ödeyen değnekçiler tekrar İSPARK otoparklarını işgal ediyor.
Haliç'teki İSPARK'a ait Azapkapı metro istasyonu otoparkında değnekçiler kameralara yansıdı. Eğlence yerleri ve restoranlara yakın olması nedeniyle vatandaşların sık kullandığı otoparkta, değnekçiler kısa sürede çok sayıda sürücüden para aldı. Otopark görevlisi gibi sürücüleri araçlarını park edecekleri yeri gösteren değnekçiler, DHA kamerasını görünce uzaklaştı.
Otoparkı kullanan kadın sürücü, "10 lira, 20 lira ne kopartabilirse talep ediyorlar, bunu bir meslek haline getirmişler" diye konuştu.
İspark otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: DHA


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