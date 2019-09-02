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İspark'ta zam bilmecesi

İSTANBUL'da İSPARK ücretlerine zam yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur.

02.09.2019 18:12 İspark'ta zam bilmecesi
İSTANBUL'da İSPARK ücretlerine zam yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir" açıklamasında bulundu. Kadıköy'de İSPARK otoparkında ücretlerin arttığı öğrenildi. Otoparkı kullananlar her zamankinden fazla ücret ödediklerini ifade ettiler
Araçlarıyla İSPARK'tan çıkan sürücülerden biri, "13 lira ödedim. 6 lira falan ödeyeceğimi düşünüyordum. Yurt dışındaydım, 1 ay yoktum. 6 veya 7 lira ödeyeceğimi düşünüyordum" dedi.
Bir başka sürücü ise, "14 lira ödedim. Önceden 8 ödüyordum, bir ara 10 lira oldu şimdi 14 olmuş. Yapacak bir şey yok. Her şeye zam geliyor, bir şekilde alışacağız" diye konuştu.


- İstanbul

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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