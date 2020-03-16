ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi
ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi.
16.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:15
ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta 'daki yurtlara getirildi
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi
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