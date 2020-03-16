ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi
180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (4)ISPARTA'YA 74 KİŞİLİK KAFİLE DAHA GELDİUmre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta'ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi.
16.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:17
180 kişilik umre kafilesi, Isparta 'daki yurtlara getirildi (4)
ISPARTA'YA 74 KİŞİLİK KAFİLE DAHA GELDİ
Umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta'ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi. Kafileyi taşıyan uçak, saat 20.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 2 otobüse bindirildi. 1 otobüse ise kafilenin eşyaları yüklendi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ve jandarma ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler konvoy halinde Isparta'ya ulaştı. Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilen umre kafilesi ellerinde bavullarla binaya giriş yaparken, içlerinden biri gazetecileri görünce "Çek baba çek" diye seslendi.
ISPARTA'YA 74 KİŞİLİK KAFİLE DAHA GELDİ
Umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafilenin ardından Isparta'ya 74 kişilik yeni bir kafile daha getirildi. Kafileyi taşıyan uçak, saat 20.00 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular havalimanına çağrılan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra 2 otobüse bindirildi. 1 otobüse ise kafilenin eşyaları yüklendi. Kafiledekilerin tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven kullandı. Polis ve jandarma ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler konvoy halinde Isparta'ya ulaştı. Isparta Şehir Hastanesi'ne çok yakın noktada bulunan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve 1000 kişi kapasiteli Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirilen umre kafilesi ellerinde bavullarla binaya giriş yaparken, içlerinden biri gazetecileri görünce "Çek baba çek" diye seslendi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi
Etiketler : Suudi Arabistan, Isparta, Umre, Güncel
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