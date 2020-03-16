ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi
180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi (3)'BİZ SAĞLAMIZ'Umre ibadetlerini tamamlayarak yurda dönen ve Isparta'daki öğrenci yurduna yerleştirilen Konyalı umreciler, pazar saat 21.
16.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:02
180 kişilik umre kafilesi, Isparta 'daki yurtlara getirildi (3)
'BİZ SAĞLAMIZ'
Umre ibadetlerini tamamlayarak yurda dönen ve Isparta'daki öğrenci yurduna yerleştirilen Konyalı umreciler, pazar saat 21.00'de Cidde Havalimanı'ndan kalkan uçakla önce memleketleri Konya'ya, oradan Sivas'a, ardından Isparta'ya yönlendirildiklerini söyledi. Umreciler, "Biz sapasağlamız. Allah'ın evinden geliyoruz. Bir şeyimiz yok. Dünden beri bu insanlar uykusuz" dedi.
GELİR GELMEZ ODALARA ALINDILAR
Otobüslerden indikten 10 dakika sonra kendilerine ayrılan odalara alınan umre kafilesinin 14 günlük karantina süresini Isparta'da geçireceği daha sonra memleketlerine gönderileceği belirtildi.
'BİZ SAĞLAMIZ'
Umre ibadetlerini tamamlayarak yurda dönen ve Isparta'daki öğrenci yurduna yerleştirilen Konyalı umreciler, pazar saat 21.00'de Cidde Havalimanı'ndan kalkan uçakla önce memleketleri Konya'ya, oradan Sivas'a, ardından Isparta'ya yönlendirildiklerini söyledi. Umreciler, "Biz sapasağlamız. Allah'ın evinden geliyoruz. Bir şeyimiz yok. Dünden beri bu insanlar uykusuz" dedi.
GELİR GELMEZ ODALARA ALINDILAR
Otobüslerden indikten 10 dakika sonra kendilerine ayrılan odalara alınan umre kafilesinin 14 günlük karantina süresini Isparta'da geçireceği daha sonra memleketlerine gönderileceği belirtildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ISPARTA 180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi
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